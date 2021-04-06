Экскурсовод из Греции рассказал, какое впечатление на него произвела Россия

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Экскурсовод из Греции Амон Ксенакис рассказал о том, какое впечатление у него сложилось о России, а также почему он несколько раз думал переехать сюда жить.

По словам иностранного туриста, всю он родился и вырос в Афинах, один год работал в Праге, однако вернулся на родину и работает там.

— Я трижды путешествовал в Россию. Последний раз был в 2018 году. И в каждый мой приезд эта страна открывалась для меня по-новому, удивляла. Как экскурсовод, большое внимание уделяю истории разных государств. А перед посещением той или иной страны знакомлюсь с ее истоками. Россия имеет великую историю, — подчеркнул Амон Ксенакис.

По его словам, он бы хотел вернуться сюда еще. Как пояснил гид, ему не хватит вечности, чтобы обойти все музеи, к примеру, в Санкт-Петербурге. Он указал, что не хочет смотреть что-то новое для себя «для галочки», а предпочитает рассматривать каждую деталь.

— После первого визита в Северную российскую столицу у меня даже возникла мысль переехать туда, начать учить язык и стать экскурсоводом в Петербурге, однако в Греции меня держит семья, — рассказал экскурсовод.

Он также добавил, что Россия в целом впечатляет его своей мощью, отмечает Newinform. Его даже поразил тот факт, как быстро страна начала решать проблему с разработкой лекарства от коронавируса.

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