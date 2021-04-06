Влияние на курс рубля окажет аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ

Фото: moscow-live

Курс доллара к рублю незначительно увеличился по состоянию на 12 часов утренних торгов 6 апреля на столичной бирже. Таким образом, он составил 76,5 рубля.

Для национальной валюты негативным фактором стала информация о снижении доли иностранных инвесторов в госдолге России. По итогам марта текущего года она упала до уровня 22,7 процента. Уменьшились и вложения нерезидентов в облигациифедерального займа (ОФЗ). Убыль составила 123 миллиарда рублей. Все это говорит о том, что участники рынка боятся рисков введения запрета для западных фондов на покупку долговых российских бумаг.

Параметры проведения аукциона по размещению облигаций федерального займа объявит Министерство финансов России 6 апреля. Согласно планам ведомства, будут привлечены средства объемом в один триллион рублей. Это должно произойти за второй квартал года. Однако, по мнению аналитиков, это негативно скажется на отечественном валютном рынке, потому что будет увеличено число денежных знаков в обращении, сообщает «Экономика сегодня».

Уточняется, что большую часть российских долговых бумаг покупают отечественные финансовые учреждения, интересующиеся высоким уровнем доходности, составляющем 7,1 процента годовых.

Читайте также: Курс рубля начал расти на открытии торгов Мосбиржи