Курс рубля начал расти на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля утром во вторник, 6 апреля, начал символически расти к доллару и немного сильнее к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 07:07 по московскому времени снижался на 3 копейки. Его стоимость составляла 76,36 рубля. Стоимость евро падала на 19 копеек — до 90,06 рубля.

Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent повысилась на 0,74 процента — до 62,6 доллара за баррель.

Ранее специалист по фондовому рынку рассказал, от чего зависит падение рубля до нового исторического минимума.

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