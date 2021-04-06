Терапевт рассказал, когда перенесшим COVID-19 стоит задуматься о вакцинации

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Людям, которые перенесли коронавирус, тоже может понадобиться вакцинация. На необходимость стимуляции иммунитета может указывать уровень специфичных антител – иммуноглобулина G. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

— Самым сильным иммунитетом считается естественный — тот, который человек приобрел, переболев COVID-19. Однако если уровень иммуноглобулина G (IgG) упал ниже десяти, значит у человека недостаточная защита, чтобы победить вирус при повторном заражении, — объяснил Андрей Кондрахин.

Эксперт считает, что это может послужить поводом для обсуждения с лечащим врачом вопроса о необходимости вакцинации. По его мнению, для тех, кто перенес инфекцию, нет какого-то более или менее подходящего типа вакцины. Все они будут срабатывать одинаково: простимулируют организм, чтобы он увеличил защиту от вируса, отмечает «Радио 1».

Он уточнил, что чем меньше вирусных единиц попадает в организм человека, а также чем быстрее случился иммунный ответ, тем больше вероятность того, что антител будет меньше. Это связано с тем, что болезнь не развилась, и организму не потребовалось предпринимать огромных усилий, чтобы ее победить.

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