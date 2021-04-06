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Россия в марте импортировала на четверть больше товаров из дальнего зарубежья
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия в марте импортировала на четверть больше товаров из дальнего зарубежья

Юлия Павлушова

Экономика

В марте 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию вырос на 24,6 процента по сравнению с мартом прошлого года, а именно — до 21,863 миллиарда долларов.

Причем основная часть в общем стоимостном объеме по итогам месяца пришлась на машиностроительную продукцию — 53,5 процента или 11,698 миллиарда долларов. Еще 19,2 процента — это продукция химической промышленности, 10,2 процента — продовольственные товары и сырье для их производства, 5,6 процента — текстильные изделия и обувь.

По статистике Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в марте в 8,8 раза выросли поставки судов и плавучих средств. Ввоз фармацевтической продукции возрос на 83,6 процента, поставки трикотажного полотна — на 64,6 процента, обуви — на 37 процентов. Вместе с тем на 39,9 процента сократились поставки железнодорожных локомотивов, а летательных аппаратов — на 25,2 процента. На 46,1 процента снизилась закупка мяса и субпродуктов, на 23,5 процента — овощей, а орехов — на 14,6 процента.

Ранее сообщалось, что объем экспорта пластиковых товаров из Москвы в 2020 году вырос на 4,5 процента.

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