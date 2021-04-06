Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Юрист рассказал, как Малиновской избежать ареста на 15 суток и лишения прав
Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Юрист рассказал, как Малиновской избежать ареста на 15 суток и лишения прав

Никита Абрамов

Звезды

Российской телеведущей Маше Малиновской грозит лишение прав или 15 суток ареста за то, что она скрылась с места ДТП. Юрист Иван Кузнецов рассказал, можно ли избежать негативного исхода ситуации, и что конкретно нужно сделать телеведущей, чтобы избежать наказания.

— Закон допускает ситуации, когда водитель может быть освобожден от наказания: если действия совершены в состоянии крайней необходимости. Человек совершил действия для устранения опасности, угрожающей его здоровью. Если водитель сможет это доказать, то оставление места ДТП не будет являться административным правонарушением. Следует отметить, что водитель должен вызвать сотрудников ГИБДД и полицию, если была угроза насилия, — рассказал правозащитник.

Также избежать наказания позволит статья «Освобождение от наказания в связи с малозначительностью». Воспользоваться ей можно только в том случае, если ДТП не повлекло никаких серьезных последствий для участников, а также для общества, пишет ФАН.

Ранее Маша Малиновская призналась своим поклонникам, что совершила преступление. По словам звезды, она задела чужую машину на парковке, после чего скрылась с места ДТП.

Читайте также: Маша Малиновская сравнила небогатых мужчин с некрасивыми женщинами

комментарий юристаДТПМаша Малиновская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Все мнения
О проекте
Читайте нас в