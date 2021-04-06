Юрист рассказал, как Малиновской избежать ареста на 15 суток и лишения прав

Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Российской телеведущей Маше Малиновской грозит лишение прав или 15 суток ареста за то, что она скрылась с места ДТП. Юрист Иван Кузнецов рассказал, можно ли избежать негативного исхода ситуации, и что конкретно нужно сделать телеведущей, чтобы избежать наказания.

— Закон допускает ситуации, когда водитель может быть освобожден от наказания: если действия совершены в состоянии крайней необходимости. Человек совершил действия для устранения опасности, угрожающей его здоровью. Если водитель сможет это доказать, то оставление места ДТП не будет являться административным правонарушением. Следует отметить, что водитель должен вызвать сотрудников ГИБДД и полицию, если была угроза насилия, — рассказал правозащитник.

Также избежать наказания позволит статья «Освобождение от наказания в связи с малозначительностью». Воспользоваться ей можно только в том случае, если ДТП не повлекло никаких серьезных последствий для участников, а также для общества, пишет ФАН.

Ранее Маша Малиновская призналась своим поклонникам, что совершила преступление. По словам звезды, она задела чужую машину на парковке, после чего скрылась с места ДТП.

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