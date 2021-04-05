«Кое-что натворила»: Маша Малиновская призналась, что ей грозит арест

Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Российская телеведущая Маша Малиновская сообщила, что ей грозит арест. Откровение звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

— Так, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня, — обратилась она к подписчикам.

Девушка заявила, что совершила административное правонарушение, за которое назначают арест сроком на 15 суток. С изданием StarHit Малиновская поделилась деталями инцидента. По словам ведущей, на парковке она попросила другого водителя «подвинуться», чтобы проехать на свободное место. Однако автолюбитель ее послал в грубой форме.

— Я не смогла припарковаться и решила уехать. Выруливая, коснулась его двери, — добавила Малиновская.

Сейчас ведущая ждет решения суда.

Напомним, в декабре Маша Малиновская впервые рассказала об отце своего ребенка. Тогда она выступила в эфире документального проекта «Основано на реальных событиях».

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