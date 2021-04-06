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Роспотребнадзор: Случаев передачи COVID-19 от животных к человеку в РФ не было
Фото: АГН Москва

Роспотребнадзор: Случаев передачи COVID-19 от животных к человеку в РФ не было

Юлия Павлушова

Животные

На территории России не было зарегистрировано случаев передачи COVID-19 от животных к человеку. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В других странах подобных ситуаций также не выявлено.

Эпидемиолог уточнила, что в мире известны случаи передачи вируса к домашним питомцам от человека.

— Заражение животных SARS-CoV-2 может иметь последствия для здоровья животных. Поэтому нужно бережно относится к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если у вас появились признаки респираторной инфекции, — посоветовала Пшеничная.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала больным коронавирусной инфекцией ограничить контакты с любимцами. Данные меры нужны для того, чтобы вирус не передавался от человека к питомцам, так как существует вероятность генетической модификации COVID-19 в теле животного.

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