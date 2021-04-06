Кинологи предупредили, что прививать от COVID-19 можно только полностью здоровых собак

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Владельцев собак предупредили, что прививать от коронавируса можно только здоровых животных. С таким заявлением выступила Российская кинологическая федерация (РКФ). Представители организации отметили, что гордятся созданием в России первой в мире вакцины от COVID-19 для животных.

По оценке экспертов, масштабная вакцинация животных может стать очень полезной для звероводческих ферм. Что касается домашних питомцев, то применение препарата, если его отнесут к базовым, будет регламентировано графиком. А если вакцина станет дополнительной, тогда собаки будут получать ее с учетом эпидемических рисков, пишет РИА Новости.

Собаку перед вакцинацией необходимо показать ветеринару. Прививку придется отложить на время беременности животного, в случае оперативных вмешательств и аллергии.

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