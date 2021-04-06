Москвичам рассказали, где в столице лечат экзотических животных

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В восьми ветеринарных киниках Москвы лечат экзотических домашних животных. Узкопрофильные специалисты оказывают помощь змеям, шиншиллам, канарейкам, кроликам и другим питомцам. Об этом сообщил председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, некоторые москвичи заводят экзотических животных, которых должны обследовать и лечить специальные врачи.

— В государственных ветеринарных клиниках мы стараемся предоставлять широкий спектр услуг, который будет соответствовать всем запросам жителей столицы, имеющих питомцев. Так, в восьми наших учреждениях ведут прием узкопрофильные специалисты. Это ветеринарные врачи, которые специализируются на лечении определенного вида животных, — отметил Сауткин.

В Бутовской, Рублевской, Советской и Калининской участковых ветеринарных клиниках и в ГБУ «Мосветстанция» работают ратологи, которые занимаются лечением грызунов. В Советской и Калининской клиниках также лечат рептилий и амфибий.

Специалисты по работе с попугаями, канарейками или амадинами принимают пернатых пациентов в клиниках на востоке столицы, в Новой Москве и в Зеленограде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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