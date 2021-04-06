Эксперты рассказали о рисках сдачи машины в аренду по «народному каршерингу»

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Сдавать собственное авто – рискованное и не прибыльное дело. Это также вызывает вопросы о штрафах в случае аварийных ситуаций. Таким образом, координатор движения «Общество синих ведерок» и автоблогер Петр Шкуматов прокомментировал сообщения о возможном запуске «народного каршеринга» в столице.

— Эта тема вызывает много вопросов. Во-первых, на кого будет оформлена машина? Дело в том, что именно на владельца авто должны приходить штрафы. А в каршеринговой программе они приходят в огромном количестве, — отметил Петр Шкуматов.

Поэтому, по его словам, их нужно будет либо оплачивать, либо постоянно приходить в ГИБДД, чтобы переписывать на нарушителя каждый штраф. Еще одной проблемой эксперт назвал сохранность имущества, потому что многие каршеринговые авто возвращают разбитыми. Отсюда у автоблогера возник еще один вопрос: кто будет платить за восстановление машины. По идее, это дело страховой компании, однако в подобных случаях нужно будет оформлять КАСКО, что будет недешевой услугой, отмечает телеканал 360. Высока вероятность того, что при аварии ущерб потерпевшей стороне будет выплачивать владелец авто.

— Третий проблемный вопрос связан с эвакуацией авто. Забрать его со штраф-стоянки смогут собственник или его представитель, — добавил Петр Шкуматов.

В результате эксперт пришел к выводу, что сдача машины в прокат — высокорискованный бизнес с низкой доходностью.

Тем временем, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков назвал идею «народного каршеринга» абсурдной, потому что ни один автовладелец в здравом уме и твердой памяти не отдаст свой личный транспорт в чужие руки.

— Может быть, конечно, найдутся несколько безумцев, которые пойдут на этот шаг. Однако в целом, на мой взгляд, эта затея рискованная, — пояснил депутат.

По его мнению, подавляющее большинство водителей бережет свои транспортные средства. Некоторые даже родным не всегда доверят ключи от своей машины. Эксперт также уверен, что данная идея не безопасна и с точки зрения эпидемиологической безопасности, отмечает ИА «НСН».

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