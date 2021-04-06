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Ученые из США рассказали о новых методах лечения COVID-19
Фото: flickr/niaid

Ученые из США рассказали о новых методах лечения COVID-19

Никита Абрамов

Наука

Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) выявили девять новых потенциальных способов лечения коронавирусной инфекции. Из них три метода уже одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве лекарств, которые лечат иные заболевания.

Исследователи установили, что из девяти препаратов, которые снижают репликацию SARS-CoV-2 в клетках дыхательной системы, три уже одобрены для использования FDA: циклоспорин против отторжения трансплантата, дакомитиниб против рака и антибиотик салиномицин. Одобрение ускорит испытание, которое будет проводиться на людях.

В исследовании также говорится, что в клетках почек и печени вирус использует механизм, нарушаемый, к примеру, гидроксихлорохином. Несмотря на это, в клетках органов дыхания коронавирус действует по-другому, что приводит к неэффективности препарата во время клинических испытаний, пишет MedicalXpress.

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