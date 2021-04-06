Ученые из США рассказали о новых методах лечения COVID-19
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) выявили девять новых потенциальных способов лечения коронавирусной инфекции. Из них три метода уже одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве лекарств, которые лечат иные заболевания.
Исследователи установили, что из девяти препаратов, которые снижают репликацию SARS-CoV-2 в клетках дыхательной системы, три уже одобрены для использования FDA: циклоспорин против отторжения трансплантата, дакомитиниб против рака и антибиотик салиномицин. Одобрение ускорит испытание, которое будет проводиться на людях.
В исследовании также говорится, что в клетках почек и печени вирус использует механизм, нарушаемый, к примеру, гидроксихлорохином. Несмотря на это, в клетках органов дыхания коронавирус действует по-другому, что приводит к неэффективности препарата во время клинических испытаний, пишет MedicalXpress.
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