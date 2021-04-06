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Эксперт объяснил, стоит ли вакцинировать животных от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперт объяснил, стоит ли вакцинировать животных от коронавируса

Елена Фролова

Животные

Вероятность заражения коронавирусом домашних питомцев от других животных крайне мала. Такое мнение высказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук Денис Колбасов.

— По поводу вакцинации братьев наших меньших от COVID-19 нового типа пока нет никаких решений. Считается, что риск заражения низкий, поэтому планов по их вакцинации в других странах нет, — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что в ситуации с животными можно использовать практику, сложившуюся в отношении профилактики коронавирусной инфекции на уровне заражения данным заболеванием людей. Речь идет о том, что в борьбе с COVID-19 единым фронтом выступает все мировое сообщество.

— В отношении животных есть такая международная организация, которая называется Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ). Фактически ее можно считать Всемирной организацией здоровья животных, — рассказал Денис Колбасов.

По его словам, в настоящее время эффективность вакцины от коронавируса для животных изучена пока недостаточно, так как опыты ее применения слишком мало, отмечает ИА «НСН». Поэтому вопрос о целесообразности ее применения остается открытым. Эксперт также добавил, что если будут заражены сельскохозяйственные животные, то, скорее всего, будет рассмотрен менее гуманный подход.

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