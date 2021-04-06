Эксперт объяснил, стоит ли вакцинировать животных от коронавируса

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Вероятность заражения коронавирусом домашних питомцев от других животных крайне мала. Такое мнение высказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук Денис Колбасов.

— По поводу вакцинации братьев наших меньших от COVID-19 нового типа пока нет никаких решений. Считается, что риск заражения низкий, поэтому планов по их вакцинации в других странах нет, — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что в ситуации с животными можно использовать практику, сложившуюся в отношении профилактики коронавирусной инфекции на уровне заражения данным заболеванием людей. Речь идет о том, что в борьбе с COVID-19 единым фронтом выступает все мировое сообщество.

— В отношении животных есть такая международная организация, которая называется Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ). Фактически ее можно считать Всемирной организацией здоровья животных, — рассказал Денис Колбасов.

По его словам, в настоящее время эффективность вакцины от коронавируса для животных изучена пока недостаточно, так как опыты ее применения слишком мало, отмечает ИА «НСН». Поэтому вопрос о целесообразности ее применения остается открытым. Эксперт также добавил, что если будут заражены сельскохозяйственные животные, то, скорее всего, будет рассмотрен менее гуманный подход.

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