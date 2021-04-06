Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Италия сообщила о планах по приему туристов из России
Фото: Pixabay

Италия сообщила о планах по приему туристов из России

Полина Долганова

Туризм

Италия надеется на возобновление туризма с Россией с лета 2021 года. Об этом заявил министр туризма Италии Марко Гаравалья.

По его словам, итальянская сторона будет счастлива как можно скорее открыть границы для российских туристов, когда санитарные условия позволят это сделать.

— И мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует открыть границы для англичан с 17 мая.

Читайте также: Представитель турагентства объяснил, почему россиянам рано лететь на Кипр

туризмИталияРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Все мнения
О проекте
Читайте нас в