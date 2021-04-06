Италия сообщила о планах по приему туристов из России

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Италия надеется на возобновление туризма с Россией с лета 2021 года. Об этом заявил министр туризма Италии Марко Гаравалья.

По его словам, итальянская сторона будет счастлива как можно скорее открыть границы для российских туристов, когда санитарные условия позволят это сделать.

— И мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует открыть границы для англичан с 17 мая.

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