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Уголовное дело возбудили после падения ребенка с эскалатора в столичном ТЦ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Уголовное дело возбудили после падения ребенка с эскалатора в столичном ТЦ

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в связи с падением четырехлетнего мальчика с эскалатора в одном из торговых центров столицы. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Согласно данным следствия, 3 марта 2021 года четырехлетний ребенок в одном из торговых центров на Кировоградской улице схватился за поручень эскалатора, поднялся до второго этажа и упал. Мальчика госпитализировали в больницу с различными травмами.

Также известно, что ребенок находился в ТЦ со своими родителями. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичная прокуратура инициировала проверку в связи с данным происшествием.

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