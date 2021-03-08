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СК возбудил уголовное дело после удара девочки током в московском ТЦ
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело после удара девочки током в московском ТЦ

Никита Абрамов

Происшествия

Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело после удара током трехлетней девочки в столичном торговом центре. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Европолис» трехлетний ребенок наступил на оголенный провод.

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Следственный комитет РФребенокторговый центр
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