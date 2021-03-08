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Прокуратура начала проверку после удара девочки током в московском ТЦ
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Прокуратура начала проверку после удара девочки током в московском ТЦ

Никита Абрамов

Происшествия

Девочку, которая наступила на оголенный провод в московском ТЦ, госпитализировали. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

— 8 марта малолетняя 2017 года рождения, находясь около фуд-корта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что прокуратура начала проверку происшествия, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Европолис» трехлетний ребенок наступил на оголенный провод.

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