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Московский ТЦ разберется в ситуации с проводами, из-за которых пострадал трехлетний ребенок
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московский ТЦ разберется в ситуации с проводами, из-за которых пострадал трехлетний ребенок

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 211к1 Карта всех событий

Администрация торгового центра «Европолис» планирует разобраться в ситуации с оголенными проводами в полу, из-за которых пострадал трехлетний ребенок. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила администрация ТЦ.

— Сейчас узнаем, в чем проблема и в чем ситуация. Будем разбираться, — цитирует администрацию РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ТЦ «Европолис» в полу виднелись оголенные провода, из-за которых пострадал ребенок.

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