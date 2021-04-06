США потерпели неудачу при испытаниях гиперзвукового оружия

Фото: Lockheed Martin

В США неудачно завершились летные испытания нового гиперзвукового оружия. Об этом сообщается в распространенном заявлении военно-воздушных сил страны.

— ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета-носитель не запустилась из-за возникших технических проблем.

Ранее, в августе 2020 года, исследовательская служба Конгресса США заявила, что профильные институты Вооруженных сил Америки работают в сфере гиперзвукового оружия по трем направлениям: неядерный быстрый удар, гиперзвуковое оружие дальнего действия и оружие быстрого реагирования воздушного базирования.

Именно испытания последнего направления проводились накануне, сообщает РИА Новости.

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