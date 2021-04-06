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Исследователи выяснили причины реакции растений на высокую температуру
Фото: Анна Быкова

Исследователи выяснили причины реакции растений на высокую температуру

Никита Абрамов

Наука

Молекулярным биологам удалось выявить ген, который управляет реакцией растений на колебания температуры окружающей среды. Исследователи планируют, что его изучение поможет создать стойкие к засухам сорта сельхозкультур.

Профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Мэн Чэнь вместе с коллегами хотят создать растения, приспособленные к жаркому климату и засухе. Для этого ученые проследили изменения различных генов растений в ответ на изменения активности белка PHYB, который является своеобразным клеточным градусником. В ходе экспериментов им удалось обнаружить еще один ген — RCB.

Благодаря этим генам в клетках растений накапливается белок PIF4, который отвечает за включение цепочки участков ДНК, связанных с реакцией растений на повышение температуры.

Опыты показали, что потеря одного из этих участков приводит к тому, что растение перестает приспосабливаться к температурным изменениям окружающей среды. Однако в некоторых случаях повреждения генов приводили к обратному эффекту — растение спокойно себя чувствовало при засухе.

Дальнейшее изучение данных участков ДНК позволит поменять структуру растений для того, чтобы они нормально росли при температуре выше 27 градусов, пишет Nature Communications.

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ученыедеревья и растениябиолог
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