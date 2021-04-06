Исследователи выяснили причины реакции растений на высокую температуру

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Молекулярным биологам удалось выявить ген, который управляет реакцией растений на колебания температуры окружающей среды. Исследователи планируют, что его изучение поможет создать стойкие к засухам сорта сельхозкультур.

Профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Мэн Чэнь вместе с коллегами хотят создать растения, приспособленные к жаркому климату и засухе. Для этого ученые проследили изменения различных генов растений в ответ на изменения активности белка PHYB, который является своеобразным клеточным градусником. В ходе экспериментов им удалось обнаружить еще один ген — RCB.

Благодаря этим генам в клетках растений накапливается белок PIF4, который отвечает за включение цепочки участков ДНК, связанных с реакцией растений на повышение температуры.

Опыты показали, что потеря одного из этих участков приводит к тому, что растение перестает приспосабливаться к температурным изменениям окружающей среды. Однако в некоторых случаях повреждения генов приводили к обратному эффекту — растение спокойно себя чувствовало при засухе.

Дальнейшее изучение данных участков ДНК позволит поменять структуру растений для того, чтобы они нормально росли при температуре выше 27 градусов, пишет Nature Communications.

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