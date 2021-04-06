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Россия планирует продолжить изучать с ВОЗ причины возникновения COVID-19
Фото: МИД РФ

Россия планирует продолжить изучать с ВОЗ причины возникновения COVID-19

Полина Долганова

Внешняя политика

Россия планирует продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в изучении возникновения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с презентацией доклада миссии международных экспертов ВОЗ по изучению источника возникновения COVID-19.

По словам дипломата, доклад стал результатом кропотливой работы всей группы. В докладе отражены различные взгляды на возникновение инфекции, включая позицию России.

— Важно, что в документе намечен путь для дальнейшей работы и международного сотрудничества по изучению причин возникновения COVID-19, — цитирует Захарову ТАСС.

Она уточнила, что речь идет о совместных исследованиях окружающей среды, генетики и других областей.

Напомним, доклад международных экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью изучения происхождения коронавируса был опубликован на прошлой неделе. К однозначному выводу специалисты прийти не смогли, однако наиболее вероятной они считают версию передачи инфекции между животными, а затем к человеку. Наименее вероятным специалисты посчитали создание SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

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ВОЗМария Захаровакоронавирус
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