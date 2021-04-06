Коронавирус выявили более чем у 2,3 тысячи британцев за сутки

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В Британии за сутки выявлено 2379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 заболевших скончались.

Суточный прирост 5 апреля составил 2762, скончались 26 пациентов, сообщается на сайте Минздрава страны.

С начала пандемии COVID-19 в Британии выявлено 4,3 миллиона случаев заражения, около 127 тысяч человек скончались.

Согласно последним данным, первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили более 31,6 миллиона человек. Обе дозы получили уже около 5,5 миллиона пациентов. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о скором начале третьей волны пандемии.

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