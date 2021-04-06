Пассажиров предупредили об изменении движения некоторых автобусов Мострансавто

Фото: mostransavto.ru / Официальный сайт Мострансавто

Движение некоторых автобусов Мострансавто изменилось из-за паводка реки Оки в городском округе Луховицы. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что для обеспечения безопасности закрыто движение транспорта на дорогах Белоомут — Слемские Борки и Дединово — Любичи — Ловцы. В этой связи автобусы № 333 будут курсировать до остановки «Стадион», далее по Егорьевскому шоссе они проследуют до остановки «Сельниково», а затем продолжат движение по обычной схеме до конечной остановки «Метро «Котельники». Для автобусов в среду, 7 апреля, и по выходным дням отменены рейсы до остановки «Слемские Борки».

Кроме того, автобусы на маршруте № 30 в 10:45 будут выполнять рейс от автовокзала Коломны до остановки «Сельниково». Транспортные средства, следующие по маршруту № 26, будут курсировать до остановки «Поворот на Озерицы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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