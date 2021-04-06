Постпред России оценил сроки восстановления ядерной сделки Ирана и США

Фото: twitter.com/Amb_Ulyanov

Возвращение Ирана и США к прежним договоренностям по иранской ядерной программе до конца 2021 года не исключено. Такое мнение во вторник, 6 апреля, выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российский постпред уточнил, что «все-таки задача состоит сделать это гораздо раньше». В противном случае, по словам Ульянова, «у нас опять возникнут проблемы с проверками по линии МАГАТЭ в Иране».

В настоящее время можно ожидать позитивных результатов, считает российский дипломат, поскольку «мы наконец перешли от общих слов о важности СВПД».

— Конечно, это серьезный момент, качественно новый. И задача всех переговорщиков стоит в том, чтобы этот процесс поддержать, — указал Ульянов.

Постпред РФ подчеркнул, что «все будет происходить очень сложно», однако «есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным», сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо разработать синхронную схему шагов по возвращению к ядерной сделке Ирана и США. Он также отметил, что Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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