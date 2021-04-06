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Дума рассмотрит законопроект о служебной тайне в сфере обороны
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дума рассмотрит законопроект о служебной тайне в сфере обороны

Татьяна Плотникова

Закон

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект о введении понятия служебной тайны в области обороны.

Поправки в федеральный закон «Об обороне» содержат определение понятия служебной тайны в обороне, а также «порядок отнесения сведений, образующихся при осуществлении полномочий органами государственной власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий в области обороны и распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий».

Также поправки закрепляют право руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, относить какую-либо информацию к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны.

Помимо этого в поправках закрепляется ответственность лиц, допустивших разглашение служебной тайны в области обороны, получивших доступ к такой информации в связи со служебными обязанностями.

Нарушение служебной тайны в области обороны предусматривает административную ответственность в соответствии со статьей 13.14 Кодекса об административных правонарушениях и дисциплинарную — в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ.

Законопроект опубликован во вторник, 6 апреля, в электронной базе Госдумы.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России.

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