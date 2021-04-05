США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России

Фото: state.gov / Госдеп США

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении турецких физических и юридических лиц за связи с российским оборонным экспортом. Соответствующее заявление американского внешнеполитического ведомства опубликовано в понедельник, 5 апреля.

Под санкции попали турецкое учреждение SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı) — организация, учрежденная правительством Турции. В ее функции входит координация оборонной промышленности государства и вопросы поставок оборонной продукции и технологий.

Под ограничительные меры также попали четыре турецких государственных служащих, в том числе глава SSB Исмаил Демир. Это означает, что чиновники не смогут въехать на территорию США, а их активы в американской юрисдикции (если таковые имеются) подлежат заморозке, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении Россотрудничества. В ответ на это спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ограничительные меры являются примером пренебрежения международным правом, а также противоречат здравому смыслу.

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