Четыре человека пострадали в аварии на МКАД

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

Четыре человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на 51-м километре Московской кольцевой автодороги. Об этом в ночь на среду, 7 апреля, рассказал источник в экстренных службах столицы.

На 51-м километре трассы столкнулись такси и две легковые машины. Пострадали находившиеся в такси четыре человека.

Из-за аварии перекрыты для транспорта две полосы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и медики, сообщает ТАСС.

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