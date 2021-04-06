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Водитель сбил пешехода в Новой Москве
Фото: Moscow-Live

Водитель сбил пешехода в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой, 105к1 Карта всех событий

В Новой Москве водитель наехал на пешехода. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным пресс-службы инцидент произошел в поселении Сосенском рядом с домом 105 на улице Александры Монаховой. Водитель автомобиля Nissan выехал на пешеходную зону и сбил человека.

Водитель сбил пешехода в Новой МосквеФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.

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