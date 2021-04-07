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Нелегальные мусорные ангары снесли на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальные мусорные ангары снесли на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Южнопортовая улица, 28Ас17 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа мусорных ангаров, незаконно возведенных в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО).

Самострой общей площадью 6780 квадратных метров располагался в районе Печатники по адресу Южнопортовая улица, владение 28 — 28а, на земельном участке, предоставленном для эксплуатации зданий завода по изготовлению железобетонных изделий.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, договором аренды участка был установлен запрет на возведение временных и капитальных строений и сооружений на данной территории. Тем не менее, на участке незаконно построили мусорные ангары, осуществляли разгрузку мусорных машин и хранение мусора.

Были приняты меры по ликвидации несанкционированных построек и пресечению нарушения земельного законодательства. В настоящее время демонтажные работы завершены, мусор вывезен, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы выявили 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров.

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