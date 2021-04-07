Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жители Подмосковья сдали на переработку 355 тонн электронных устройств
Фото: mio.mosreg.ru

Жители Подмосковья сдали на переработку 355 тонн электронных устройств

Татьяна Плотникова

Общество

В Московской области с начала 2021 года сдано на переработку 355 тонн ненужных электронных устройств. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказали в региональном министерстве имущественных отношений.

Ведомство напомнило, что в 21 городском округе Подмосковья проходит акция экологической программы «Школа утилизации: электроника», которая помогает безопасно для природы утилизировать и переработать электротехнику. Как уточнила глава министерства Наталья Адигамова, весь поступивший электролом был безопасно переработан в экотехнопарке организатора программы — Фонда рационального природопользования.

Замглавы правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин рассказал, что в регионе сформирована система раздельного сбора электронных отходов. В рамках программы «Школа утилизации: электроника» в течение пяти лет ведутся сбор и переработка электроники, которым сопутствует информационная кампания о раздельном сборе и экологически безопасной утилизации электронных отходов. За это время было собрано более 3,7 тысячи тонн ненужных электронных устройств, 75 процентов которых направлено на вторичную переработку.

Больше всего ненужных электронных устройств сдали на переработку в Коломне (37 тонн), Орехово-Зуевском городском округе (19 тонн), Лыткарино (18,5 тонн), Электростали (16 тонн), Павловском Посаде (15 тонн), Ступино (11 тонн) и Луховицах (10,4 тонны).

В апреле можно будет сдать ненужную электронику в Пущино, Протвино, Пушкинском городском округе, Люберцах, Щелково, Домодедово, Балашихе, Рузском и Дмитровском городском округах, сообщается на официальном сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России необходимо запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду. Она призвала стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО.

Читайте также: Мосприрода пригласила жителей столицы на субботники в парки 24 апреля

утилизация электронных устройствМосковская областьпереработка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Все мнения
О проекте
Читайте нас в