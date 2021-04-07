Жители Подмосковья сдали на переработку 355 тонн электронных устройств

Фото: mio.mosreg.ru

В Московской области с начала 2021 года сдано на переработку 355 тонн ненужных электронных устройств. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказали в региональном министерстве имущественных отношений.

Ведомство напомнило, что в 21 городском округе Подмосковья проходит акция экологической программы «Школа утилизации: электроника», которая помогает безопасно для природы утилизировать и переработать электротехнику. Как уточнила глава министерства Наталья Адигамова, весь поступивший электролом был безопасно переработан в экотехнопарке организатора программы — Фонда рационального природопользования.

Замглавы правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин рассказал, что в регионе сформирована система раздельного сбора электронных отходов. В рамках программы «Школа утилизации: электроника» в течение пяти лет ведутся сбор и переработка электроники, которым сопутствует информационная кампания о раздельном сборе и экологически безопасной утилизации электронных отходов. За это время было собрано более 3,7 тысячи тонн ненужных электронных устройств, 75 процентов которых направлено на вторичную переработку.

Больше всего ненужных электронных устройств сдали на переработку в Коломне (37 тонн), Орехово-Зуевском городском округе (19 тонн), Лыткарино (18,5 тонн), Электростали (16 тонн), Павловском Посаде (15 тонн), Ступино (11 тонн) и Луховицах (10,4 тонны).

В апреле можно будет сдать ненужную электронику в Пущино, Протвино, Пушкинском городском округе, Люберцах, Щелково, Домодедово, Балашихе, Рузском и Дмитровском городском округах, сообщается на официальном сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России необходимо запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду. Она призвала стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО.

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