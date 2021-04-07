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Музей Победы проведет «космический телемост»
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Победы проведет «космический телемост»

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы в среду, 7 апреля, проведет телемост, посвященный 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Участники встречи, организованной Детским центром музея совместно с московской школой № 504 в рамках программы «Школьный музей Победы», обсудят, как превратить экспозицию образовательного учреждения в центр культурной, исследовательской и научной жизни школы.

Своими наработками и идеями поделятся представители музеев, чьи экспозиции рассказывают о покорении космоса: московских школ № 504, 1155 и 1159, средней школы № 1 имени Ю.А. Гагарина и средней школы № 4 имени А.А. Леонова города Гагарина, объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина и калужского лицея № 9 имени К.Э. Циолковского.

Также участники телемоста расскажут, как создавались космические музеи в учебных заведениях, и обсудят, зачем нужны тематические экспозиции в школах. Ребята поделятся планами о модернизации выставок, сообщат о новых и интересных экспонатах и музейных проектах к 60-летию первого космического полета.

Сотрудники мемориального музея Ю.А. Гагарина представят образовательные программы для школьников в Музее Первого полета.

Трансляцию телемоста можно посмотреть на YouTube-канале Музея Победы, начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что Музей Победы посвятит цикл открытых уроков Дню космонавтики.

Читайте также: Уличная экспозиция «Космос рядом» открылась в Москве

телемостЮрий Гагаринмузей Победы
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