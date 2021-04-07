Награждение участников краудсорсинг-проекта «Мой «Техноград» прошло в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице завершился краудсорсинг-проект «Мой «Техноград», предложивших лучшие идеи участников наградили. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, на площадке «Технограда» были представлены программы, которые посвящены более чем 40 востребованным профессиям.

— Проект по их развитию нужен для того, чтобы как можно больше людей смогли найти для себя курсы, которые будут интересны и полезны. Более 12 тысяч москвичей предложили свыше 500 идей по развитию образовательных программ, — сказал Алексей Фурсин.

Проект «Мой «Техноград» реализовали с 25 февраля по 3 марта. Его посвятили развитию образовательных программ комплекса. Москвичи могли предложить свои идеи по пяти направлениям: «Цифра.Техноград», «Сервис.Техноград», «Арт.Техноград», «Пром.Техноград», «Урбан.Техноград».

Больше всего, около 120 идей, поступило в рамках направления «Сервис.Техноград», которое предназначено для развития программ в сфере услуг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве