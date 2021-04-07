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Николай Дроздов рассказал, как распался его первый брак
Фото: В мире животных

Николай Дроздов рассказал, как распался его первый брак

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущий Николай Дроздов объяснил, почему расстался со своей первой женой Инной. О своей жизни в первом браке биолог рассказал в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам ученого, он познакомился с первой женой в педагогическом институте имени Потемкина, куда поступил после окончания биофака МГУ. Николай Дроздов отметил, что у него не сложились прочные отношения с Инной и после расставания с ней он 20 лет жил холостяцкой жизнью.

— Я был склонен продолжать отношения, но супруга выступила против. Она не захотела со мной жить. Уже в том возрасте я любил путешествовать. Ей это не нравилось. Мы разошлись без конфликтов, — объяснил Николай Дроздов.

У первой жены и биолога в браке родилась дочь Надежда. Ученый уточнил, что родители по неделям жили с дочерью после расставания. Теперь девушка занимается экологическим туризмом. Николай Дроздов добавил, что с бывшей женой и старшей дочерью у него сложились «товарищеские отношения» на всю жизнь.

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