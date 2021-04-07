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Москвичи на портале «Активный гражданин» выберут лучшие виртуальные экскурсии
Фото: mos.ru

Москвичи на портале «Активный гражданин» выберут лучшие виртуальные экскурсии

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, парк Северного речного вокзалаКарта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось новое голосование, участники которого выберут лучшие онлайн-экскурсии, опубликованные на YouTube-канале департамента культурного наследия столицы.

На виртуальные экскурсии по необычным зданиям города можно попасть не выходя из дома. На видеопрогулках пользователи могут заглянуть в особняки и усадьбы, куда не всегда есть доступ.

В голосовании участвуют девять онлайн-экскурсий, среди них прогулка по усадьбе Орлова-Денисова, по Северному речному вокзалу, по музею-усадьбе «Кусково», по доходному дому церкви Троицы на Грязех, по зданию Ссудной казны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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