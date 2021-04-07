Москвичи на портале «Активный гражданин» выберут лучшие виртуальные экскурсии

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Россия, Москва, парк Северного речного вокзала Карта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось новое голосование, участники которого выберут лучшие онлайн-экскурсии, опубликованные на YouTube-канале департамента культурного наследия столицы.

На виртуальные экскурсии по необычным зданиям города можно попасть не выходя из дома. На видеопрогулках пользователи могут заглянуть в особняки и усадьбы, куда не всегда есть доступ.

В голосовании участвуют девять онлайн-экскурсий, среди них прогулка по усадьбе Орлова-Денисова, по Северному речному вокзалу, по музею-усадьбе «Кусково», по доходному дому церкви Троицы на Грязех, по зданию Ссудной казны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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