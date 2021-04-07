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Скончался 68-летний актер из сериала «След» Александр Гаспарьянц
Фото: kino-teatr.ru

Скончался 68-летний актер из сериала «След» Александр Гаспарьянц

Анастасия Волоснова

Общество

Звезда сериала «След», актер Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на портале Кино-Театр.ру.

Причины смерти 68-летнего актера не уточняются. Известно, что актер умер 4 апреля 2021 года.

Александр Гаспарьянц родился в 1953 году. Он учился в Московском Центральном детском театре, окончил Московский Государственный институт культуры и Военное училище связи КГБ при СМ СССР. Карьеру актера Гаспарьянц начал строить в 2000-х годах. Зрители знают артиста по ролям в таких известных фильмах, как «Три вокзала — три сестры» и «Пока живу, люблю». Особую популярность актеру принесла роль в телесериале «След».

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