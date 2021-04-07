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Юрист объяснила, как наказать выбрасывающих из окон мусор соседей
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Юрист объяснила, как наказать выбрасывающих из окон мусор соседей

Елена Фролова

Общество

Генеральный директор одной из юридических компаний Анастасия Никишина рассказала, что делать, если соседи выкидывают мусор из окон.

По ее словам, в первую очередь следить за чистотой придомовой территории должны управляющие компании, товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительный кооператив (ЖСК). Однако нередко бывает, что они не справляются со своими обязанностями. Полноценная уборка двора лежит на плечах дворников, если в договоре с управляющей компанией (УК) не указано, что она должна дополнительно предоставить данную услугу.

— По действующему законодательству, дворы и местность около многоквартирных домов являются совместным имуществом проживающих в них собственников, — подчеркнула Анастасия Никишина.

Она также уточнила, что эта площадь четко обозначена в документации кадастрового учета. УК берет на себя обязанности по расчистке, благоустройству и озеленению этой территории. Платить за данные услуги обязуются жильцы. Сумма ежемесячной выплаты, как правило, прописывается в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, отмечает «МИР 24». Эксперт посоветовала в случае невыполнения обязанностей по уборке и вывозу мусора обращаться в УК. Если на жалобу никак не отреагировали и мусор так и остался неубранным, то следует обращаться в жилищную инспекцию.

По словам Анастасии Никишиной, надо обращать внимание на лицензию управляющей компании. О невыполнении ею своих обязанностей нужно сообщать в администрацию района и лицензирующий орган.

В том случае, когда наказать за распространение мусора нужно жильца одной из квартир, надо сначала зафиксировать факт нарушения общественного порядка. Сделать это можно с помощью фото или видео. Далее нужно написать заявление участковому по месту жительства, который обязан провести разъяснительную беседу с нарушителем. Если это не поможет, то предусмотрен административный штраф.

Источник: mir24.tv

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