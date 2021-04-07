Юрист объяснила, как наказать выбрасывающих из окон мусор соседей

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Генеральный директор одной из юридических компаний Анастасия Никишина рассказала, что делать, если соседи выкидывают мусор из окон.

По ее словам, в первую очередь следить за чистотой придомовой территории должны управляющие компании, товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительный кооператив (ЖСК). Однако нередко бывает, что они не справляются со своими обязанностями. Полноценная уборка двора лежит на плечах дворников, если в договоре с управляющей компанией (УК) не указано, что она должна дополнительно предоставить данную услугу.

— По действующему законодательству, дворы и местность около многоквартирных домов являются совместным имуществом проживающих в них собственников, — подчеркнула Анастасия Никишина.

Она также уточнила, что эта площадь четко обозначена в документации кадастрового учета. УК берет на себя обязанности по расчистке, благоустройству и озеленению этой территории. Платить за данные услуги обязуются жильцы. Сумма ежемесячной выплаты, как правило, прописывается в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, отмечает «МИР 24». Эксперт посоветовала в случае невыполнения обязанностей по уборке и вывозу мусора обращаться в УК. Если на жалобу никак не отреагировали и мусор так и остался неубранным, то следует обращаться в жилищную инспекцию.

По словам Анастасии Никишиной, надо обращать внимание на лицензию управляющей компании. О невыполнении ею своих обязанностей нужно сообщать в администрацию района и лицензирующий орган.

В том случае, когда наказать за распространение мусора нужно жильца одной из квартир, надо сначала зафиксировать факт нарушения общественного порядка. Сделать это можно с помощью фото или видео. Далее нужно написать заявление участковому по месту жительства, который обязан провести разъяснительную беседу с нарушителем. Если это не поможет, то предусмотрен административный штраф.

Источник: mir24.tv

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