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Всероссийский космический диктант проведут на ВДНХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Всероссийский космический диктант проведут на ВДНХ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с34Карта всех событий

ВДНХ проведет 11 апреля Первый Всероссийский космический диктант, который будет включать 30 вопросов из разных сфер знаний. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса в среду, 7 апреля.

В этом году космический диктант впервые получил статус всероссийского. Его будет проводить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

— Принять участие в акции можно будет на офлайн-площадках в разных регионах России, а также в режиме онлайн из любой точки мира. Вопросы диктанта прочитают известные космонавты, деятели искусств, а также экипаж Международной космической станции, — говорится в сообщении.

Победители диктанта получат ценные призы от выставочного комплекса, Роскосмоса и соцсети «ВКонтакте».

Вопросы будут затрагивать биографии космонавтов, жизнь и работу на орбите, исследования планет и другие сферы, передает РИА Новости.

Читайте также: Краеведческий диктант проведут на портале «Узнай Москву»

ВДНХоткрытый диктанткосмос
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