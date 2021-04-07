Всероссийский космический диктант проведут на ВДНХ
ВДНХ проведет 11 апреля Первый Всероссийский космический диктант, который будет включать 30 вопросов из разных сфер знаний. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса в среду, 7 апреля.
В этом году космический диктант впервые получил статус всероссийского. Его будет проводить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ совместно с госкорпорацией «Роскосмос».
— Принять участие в акции можно будет на офлайн-площадках в разных регионах России, а также в режиме онлайн из любой точки мира. Вопросы диктанта прочитают известные космонавты, деятели искусств, а также экипаж Международной космической станции, — говорится в сообщении.
Победители диктанта получат ценные призы от выставочного комплекса, Роскосмоса и соцсети «ВКонтакте».
Вопросы будут затрагивать биографии космонавтов, жизнь и работу на орбите, исследования планет и другие сферы, передает РИА Новости.
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