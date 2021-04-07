Краеведческий диктант проведут на портале «Узнай Москву»

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На портале «Узнай Москву» 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, проведут интеллектуальный краеведческий онлайн-диктант «Московский код».

Присоединиться к нему пользователи смогут в любое удобное время с 10:00 до 22:00. Мероприятие организует Департамент культурного наследия Москвы. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, которые касаются исторических зданий и памятников, архитектурных элементов и стилей.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в этом году краеведческий диктант пройдет уже в третий раз. С помощью этого проекта горожане смогут проверить свои здания о Москве, а также узнать новые факты и городские легенды.

— В этот раз вопросов будет 25, мы подготовили их совместно с краеведами, архитекторами, реставраторами и историками. Уверен, что всем участникам будет интересно, поэтому с удовольствием приглашаю присоединиться 18 апреля, — сказал глава департамента.

Вопросы будут зачитывать известные деятели культуры и искусства, телеведущие и спортсмены, среди которых Мария Киселева, Андрей Медведев, Кирилл Щитов, Мария Лазутова, Дмитрий Бертман и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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