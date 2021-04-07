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День космонавтики пройдет в Библиотеке искусств 
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

День космонавтики пройдет в Библиотеке искусств 

Ольга Маркова

Культура

Российская государственная библиотека искусств 12 апреля познакомит гостей с «космической» коллекцией живописи Музея космонавтики. Мероприятие можно посетить бесплатно, сообщается на сайте библиотеки.

Коллекция живописи Музея космонавтики насчитывает более 300 работ. Это произведения родоначальников космического жанра — художников Ю. Копейко, Ю. Походаева, А. Соколова, летчиков-космонавтов А. Леонова и В. Джанибекова, портреты покорителей космоса кисти А. Шилова и И. Пензова. Гордостью коллекции является живопись членов московской группы художников-космистов «Амаравелла».

Гостей библиотеки познакомят и с новыми поступлениями — эскизами интерьеров орбитальных станций.

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