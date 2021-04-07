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Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главы республики назначен Владислав Ховалыг.

— Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва, — говорится в сообщении пресс-службы.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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