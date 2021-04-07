В МИДе назвали условие возвращения посла РФ в США

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Российский посол вернется в США в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона в двусторонних отношениях. Об этом в среду, 7 апреля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, возвращение посла РФ в США Анатолия Антонова — «не вопрос ближайших дней».

— Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что такое утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

После этого российский посол Анатолий Антонов вернулся из США в Москву, чтобы в ходе встреч в Министерстве иностранных дел РФ и других ведомствах обсудить пути выправления российско-американских связей.

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