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Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву для консультаций
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву для консультаций

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 21 марта.

Уточняется, что рейс, на котором Антонов прибыл из Нью-Йорка, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11:00.

Ранее Анатолий Антонов оценил состояние отношений между США и Россией.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что такое утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Конгрессмен США с иронией отреагировал на отказ Байдена пообщаться с Путиным

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