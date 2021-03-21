Посол России в США рассказал о состоянии двусторонних отношений

Фото: Пресс-служба Госдумы

Текущее состояние российско-американских отношений требует анализа. Об этом в воскресенье, 21 марта, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву для проведения консультаций.

Как рассказал российский дипломат, в Москве ему предстоят «несколько встреч в Москве в различных ведомствах». Антонов затруднился с оценкой продолжительности своего пребывания в России, однако отметил, что «сколько надо, столько я и останусь».

Посол также указал, что «российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги», сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что такое утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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