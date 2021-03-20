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Конгрессмен США с иронией отреагировал на отказ Байдена пообщаться с Путиным
Фото: whitehouse

Конгрессмен США с иронией отреагировал на отказ Байдена пообщаться с Путиным

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Член палаты представителей США Мэтт Гетц с иронией прокомментировал отказ президента США Джо Байдена говорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале Fox News.

По словам республиканца, общение лидеров двух стран «не закончится, как «Рокки IV». Гетц заявил, что не думает, что Байден победит в ходе диалога.

Конгрессмен отметил, что Путин эффектно отреагировал на высказывание Байдена. Кроме того, Гетц высмеял отношения президента США с вице-президентом Камалой Харрис.

— В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс, — заявил политик.

Напомним, глава США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья и предложил побеседовать в онлайн-формате. Президент США пообещал «в какой-то момент» переговорить с российским лидером.

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Конгресс СШАДжо БайденВладимир Путин
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