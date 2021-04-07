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CAS сократил сроки дисквалификации российским легкоатлетам
Фото: Егор Алеев / ТАСС

CAS сократил сроки дисквалификации российским легкоатлетам

Кирилл Николаев

Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили на сайте суда.

Кондакова, Школина, Галицкая и Ухов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позднее россияне подали апелляции на свои дисквалификации. В результате CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова с 4 лет до 2 лет и 9 месяцев, а Галицкой — до 3 лет.

Кроме того, CAS дисквалифицировал олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова на четыре года за нарушения антидопинговых правил.

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