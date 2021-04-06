Сборные московских университетов и предприятий начали подготовку к спартакиаде

Руководитель спортивного клуба МИРЭА Алексей Меньшенин верит в победу сборной университета / Фото: Спортивный студенческий клуб «Альянс»

В столице стартовала подготовка к спартакиаде «Моспром-2021», в которой традиционно принимают участие сотрудники промышленных предприятий и студенты профильных университетов столицы. Вчера победители прошлогодних состязаний рассказали «Вечерней Москве», что они ждут от очередных состязаний и к чему готовятся.

Пока коллеги-футболисты оттачивали свои навыки на игровом поле, председатель спортивного студенческого клуба Российского технологического университета (МИРЭА) Алексей Меньшенин вспоминает, как его сборной удалось занять первые места в прошлогодней спартакиаде.

— У нас уже сформировалась сплоченная команда, которая защищает университет на самых различных соревнованиях. В спартакиаде мы принимали участие в большинстве дисциплин, кроме хоккея. Дополнительной подготовки к прошлому сезону не было из-за введенных ограничений. После самоизоляции мы сразу участвовали в играх, как только разрешили очные массовые мероприятия. Но ребята подошли к делу ответственно и тренировалась самостоятельно — дома или на даче. В результате нашей команде удалось занять первые места в состязаниях по футболу и боксу, а также призовые в волейболе и баскетболе, — говорит он.

По словам Алексея, ребята уже начали подготовку к «Моспром-2021» и активно тренируются.

— В этом году наш университет снова примет участие в спартакиаде. Регистрация уже совсем скоро — с 19 апреля. Поэтому мы готовимся к соревнованиям и параллельно участвуем в Московских студенческих играх. В летние месяцы у нас централизованных тренировок нет, зато в конце августа перед сезоном проводим спортивный сбор — для восстановления формы, — добавил Меньшенин.

Студент четвертого курса института информтехнологий МИРЭА Станислав Левандовский вспоминает, как они готовились к состязаниям в пандемию.

— Мы выиграли в прошлом сезоне благодаря домашним тренировкам. Всем клубом участвовали в дистанционных челленджах, выполняли различные упражнения, записывали видео, рассылали друг другу. Так поддерживали соревновательный дух, — говорит он.

Благодаря этому в прошлом году, когда частично сняли ограничения, им удалось победить в состязаниях. Что касается предстоящей спартакиады, то Станислав настроен решительно.

— Я полевой игрок в футболе, и у нас была тактика, где мы делали короткие пасы друг другу. Этой тактики мы и будем придерживаться на нынешней спартакиаде, раз она принесла удачу, — делится Левандовский.

В этом году отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам определят восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд профильных вузов столицы. Финал состоится 25 сентября в «Лужниках», где и наградят победителей. Организатор соревнований — Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Кстати, амбассадорами спартакиады станут известные спортсмены — футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Спартакиада «Моспром» пройдет в третий раз. Прошлогодние состязания, которые состоялись с соблюдением мер предосторожности, собрали более 3 тысяч участников — это представители 15 профильных вузов и 106 предприятий Москвы. Надеемся, что в этот раз желающих будет больше. В этом году соревнования пройдут по 10 дисциплинам: мини-футбол, баскетбол «три на три», волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс, плавание и киберспорт.

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