ХК «Авангард» прокомментировал информацию об обнаружении наркотиков у Емелина

Фото: instagram/emelin74

Омский хоккейный клуб «Авангард» прокомментировал информацию об обнаружении наркотических веществ в крови 34-летнего защитника Алексея Емелина. В настоящее время у команды нет сведений, подтверждающих наличие наркотиков или других запрещенных веществ в организме спортсмена.

В клубе сообщили, что транспортировка Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Его состояние стабильное. Хоккеист проходит необходимые обследования и находится на связи с командой.

Также «Авангард» с удивлением отреагировал на заявления СМИ о том, что Емелину якобы предстоит операция по трансплантации печени.

— Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой, — говорится в заявлении.

Ранее в МВД по Татарстану сообщили, что в крови хоккеиста «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических веществ. Предварительно, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов. Полиция проводит проверку.

По данным СМИ, 34-летний Емелин обратился к врачам во время первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Встреча прошла 3 апреля. После матча Емелина госпитализировали сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в Республиканскую клиническую больницу. Хоккеисту поставили диагноз «токсический шок печени». Позднее Емелина доставили в столичную больницу.

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