Секретарь Совбеза оценил состояние отношений России и США

Фото: Администрация президента РФ

В настоящее время отношения России и США находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

По его словам, на данный момент политическая ситуация действительно неблагоприятная. Тем не менее, Патрушев уверен, что история отношений двух стран показывает, как в решающие моменты Россия и США могли наладить сотрудничество, несмотря на разногласия.

— Мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог, — цитирует Патрушева «Коммерсантъ».

Ранее Николай Патрушев рассказал о перспективах развития российско-американских отношений. По его словам, если США будут провоцировать неблагоприятные дни в отношении Российской Федерации, то РФ придется пойти на вынужденные меры и ответить на подобные действия.

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