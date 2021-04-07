«Препараты уже не действуют»: сексолог Александр Полеев рассказал, как пожилым парам вернуть страсть

Психотерапевт и сексолог Александр Полеев / Фото: Официальная страница Александра Полеева в Facebook

Пожилая пара может заниматься любовью ровно до тех пор, пока сексуальная функция партнеров не начала угасать. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил врач-сексолог Александр Полеев.

По его словам, желание заниматься любовными утехами может присутствовать всю жизнь, но насколько велик шанс воплотить фантазии в реальность, будет зависеть исключительно от самих партнеров.

— Разумеется, страсть присутствует практически до самой гробовой доски. Но все мы понимаем, что мужчина не может вступить в полноценный половой акт, если у него нарушена эрекция, — заметил эксперт.

В то же время, как заметил собеседник «ВМ», дамы при наступлении климакса частично теряют чувствительность. И не способны ощутить весь спектр эмоций, испытываемых ранее. Но даже из таких ситуаций, как говорит эксперт, есть выход:

— Когда сексуальные способности снижаются, то нужно пользоваться специальными стимулирующими препаратами. Но с возрастом наступает время, когда препараты уже не действуют или вызывают огромное количество побочных эффектов. Например, боли в сердце или слабость.

Чтобы продлить сексуальную жизнь, врач рекомендует начиная с 50 лет и мужчинам, и женщинам посещать курсы по развитию сексуальности, где помогают улучшить и продлить сексуальные способности с помощью упражнений и препаратов, а также улучшать либидо:

— Я рекомендую пытаться продлевать период сексуальной активности хотя бы до 65 лет, особенно женщинам. Все мы знаем, что сексуальная функция угасает сама собой в период климакса. Сейчас существует множество курсов для женщин, помогающих вернуть сексуальность после этого неприятного периода.

Для многих, как заметил врач, в случаях невозможности возобновить классический генитальный секс решением являются анальные утехи.

— С помощью стимуляторов женщины даже после климакса способны получать оргазм. Также страсть пожилой паре помогут вернуть специальные техники и современные сексуальные практики.

Чтобы понять, какой именно препарат или упражнение способны вернуть полноценную половую жизнь, нужно обратиться, как считает сексолог, к профессионалам.

Читайте также: Врач перечислил болезни, развивающиеся при отсутствии интимной близости