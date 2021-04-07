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Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара вырос на 76,10 копейки и составил 77,56 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 75 228 сделок на сумму 311,51 миллиарда рублей.

Курс евро увеличился на 146,14 копейки. Стоимость европейской валюты составила 92,22 рубля. Всего на ЕТС были заключены 11 913 сделок на сумму 50,04 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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